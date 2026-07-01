El Gernika KESB ficha a la ala-pívot francesa Seehia Ridard

El Gernika KESB ha confirmado el fichaje de Seehia Ridard, ala-pívot francesa de 23 años y 1,88 de altura que llega procedente del AZS UMCS Lublin, campeón de Polonia, y se convierte en la sexta jugadora confirmada por el equipo vizcaíno para la próxima temporada.

Además de la incorporación de Ridard el club vizcaíno ha cerrado el fichaje de la base catalana Estel Puiggros y las renovaciones de las pívots Esther Matarranz y Aronette Vonleh, la base Ane Olaeta y la escolta Ángela Salvadores.

Desde el cuerpo técnico que encabeza el nuevo entrenador de Gernika, Franky García, valoran de la jugadora francesa, con experiencia en la Liga Femenina en el Estudiantes y el Cadí La Seu, su "capacidad para jugar cerca del aro, correr la pista y abrir espacios desde posiciones interiores".