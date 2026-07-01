El Gernika KESB ficha a la ala-pívot francesa Seehia Ridard
El Gernika KESB ha confirmado el fichaje de Seehia Ridard, ala-pívot francesa de 23 años y 1,88 de altura que llega procedente del AZS UMCS Lublin, campeón de Polonia, y se convierte en la sexta jugadora confirmada por el equipo vizcaíno para la próxima temporada.
Además de la incorporación de Ridard el club vizcaíno ha cerrado el fichaje de la base catalana Estel Puiggros y las renovaciones de las pívots Esther Matarranz y Aronette Vonleh, la base Ane Olaeta y la escolta Ángela Salvadores.
Desde el cuerpo técnico que encabeza el nuevo entrenador de Gernika, Franky García, valoran de la jugadora francesa, con experiencia en la Liga Femenina en el Estudiantes y el Cadí La Seu, su "capacidad para jugar cerca del aro, correr la pista y abrir espacios desde posiciones interiores".
Te puede interesar
Esther Matarranz renueva con Gernika KESB
La interior madrileña defenderá un año más la camiseta granate.
La pívot Aronette Vonleh renueva con el Gernika KESB
Llegó al club en enero y en los 14 partidos que disputó posteriormente firmó 7,6 puntos y 3,6 rebotes en 18 minutos.
La base catalana Estel Puiggros, primer fichaje del Gernika KESB
Puiggros, que llega procedente del Unicaja Mijas, se convierte así en la tercera jugadora confirmada por el equipo vizcaíno que dirigirá Franky García, tras la también base Ane Olaeta y la escolta Ángela Salvadores.
Ángela Salvadores continuará una temporada más en Gernika KESB
Ane Olaeta renueva con el Gernika KESB para la temporada 2026-2027
Ane es la primera jugadora confirmada por el equipo vizcaíno, tras anunciar que Franky García es el nuevo entrenador.
Franky García será el nuevo entrenador del Gernika KESB
Además, Mikel Retolaza y Maialen Markuerkiaga serán sus ayudantes durante la temporada 26-27 en la Liga Endesa.
El Gernika KESB confirma que participará en la Liga Femenina Endesa de la temporada 2026-2027
Tras hacer frente al “reto económico” que ha supuesto la marcha de Lointek, patrocinador principal del club en los últimos años, el Gernika KESB ha anunciado que, en la próxima temporada, “volverá a vestir la camiseta de la Liga Femenina Endesa”.
Laura Westerik no seguirá en el Gernika KESB
La jugadora neerlandesa ha permanecido durante dos temporadas en el club vizcaíno, al que llegó desde el IDK Euskotren.
Lucas Fernández no seguirá como entrenador del Gernika
El entrenador manchego dejará el equipo a final de temporada, tras tres cursos en el cargo.