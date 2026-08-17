Andoni Calbano bergararrak brontzea lortu du Europako Txapelketan, 4x100 mistoan
40.42 segundoko denborarekin, Espainiako taldeak brontzezko domina baliotsua lortu du lasterketa oso azkar batean. Erresuma Batuak urrea irabazi du, 39.97 segundoko marka ezarrita (Europako errekorra). Zilarra Alemaniarentzat izan da, 40.11 segundoko denborarekin.
Andoni Calbano gipuzkoarrak, Guillem Crespi eta Jael Bestue kataluniarrek eta Maribel Perez andaluziarrak osatutako taldeak brontzezko domina lortu du 100 metroko lau erreleboko proba mistoan, igande honetan, Birminghameko (Erresuma Batua) Europako Atletismo Txapelketako azken jardunaldian.
40.42 segundoko denborarekin, Estatuko errekorra, Espainiako taldeak brontzezko domina baliotsua lortu du lasterketa oso azkar batean. Erresuma Batuak urrea irabazi du 39.97 segundoko marka ezarrita, Europako errekorra. Jeremiah Azu, Dina Asher Smith, Zharnel Hughes eta Amy Huntek osatzen dute talde irabazlea, izar sorta. Zilarra Alemaniarentzat izan da, 40.11 segundoko denborarekin.
Espainiako taldeak errelebo bikaina osatu du, lekukoa eskuetatik aldatzerakoan akatsik egin gabe. Horrek taldea kezkatzen zuen beste lasterketa batzuetan izandako hutsegiteen ondorioz.
Irteera Guillem Crespik egin du, eta hirugarren zela eman dio lekukoa Maribel Perezi. Horrek postu bat hobetu du sailkapena. Andoni Calbano bergararrak, aldiz, bi postu galdu ditu, baina azken zuzengune ikaragarria egin du Jael Bestuek, brontzea poltsikoratzeko.
RTVEn egindako adierazpenetan, Calbanok aitortu du lekukoa Bestueri eman dionean ez zekiela zein tokitan sailkatuta ziren. Garaipen "sinestezina eta ikaragarria" dela erantsi du gipuzkoarrak.
Italiak eta Herbehereek ezin izan dute lasterketa amaitu, eta Belgika, berriz, deskalifikatu egin dute lekukoa errelebo eremutik kanpo aldatzeagatik. Horrela, irteera hartu duten zortzi taldeetatik bostek bakarrik lortu dute emaitza.
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