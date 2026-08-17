BIRMINGHAM (INGALATERRA)

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Andoni Calbano bergararrak brontzea lortu du Europako Txapelketan, 4x100 mistoan

40.42 segundoko denborarekin, Espainiako taldeak brontzezko domina baliotsua lortu du lasterketa oso azkar batean. Erresuma Batuak urrea irabazi du, 39.97 segundoko marka ezarrita (Europako errekorra). Zilarra Alemaniarentzat izan da, 40.11 segundoko denborarekin.

BIRMINGHAM, 16/08/2026.- El relevo 4x100 mixto formado por Guillem Crespí, Maribel Pérez, Andoni Calbano y Jaël Bestué logró este domingo, con un tiempo de 40.42, la medalla de bronce en la última jornada de los Europeos de atletismo de Birmingham (Reino Unido). EFE/RFEA - Sportmedia SOLO USO EDITORIAL/SOLO USO PERMITIDO PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Andoni Calbano atleta gipuzkoarra, pozarren, irudiaren ezkerraldean, Birminghamen brontzea irabazi ondoren. Argazkia: EFE
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KIROLAK EITB

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Andoni Calbano gipuzkoarrak, Guillem Crespi eta Jael Bestue kataluniarrek eta Maribel Perez andaluziarrak osatutako taldeak brontzezko domina lortu du 100 metroko lau erreleboko proba mistoan, igande honetan, Birminghameko (Erresuma Batua) Europako Atletismo Txapelketako azken jardunaldian.

40.42 segundoko denborarekin, Estatuko errekorra, Espainiako taldeak brontzezko domina baliotsua lortu du lasterketa oso azkar batean. Erresuma Batuak urrea irabazi du 39.97 segundoko marka ezarrita, Europako errekorra. Jeremiah Azu, Dina Asher Smith, Zharnel Hughes eta Amy Huntek osatzen dute talde irabazlea, izar sorta. Zilarra Alemaniarentzat izan da, 40.11 segundoko denborarekin.

Espainiako taldeak errelebo bikaina osatu du, lekukoa eskuetatik aldatzerakoan akatsik egin gabe. Horrek taldea kezkatzen zuen beste lasterketa batzuetan izandako hutsegiteen ondorioz.

Irteera Guillem Crespik egin du, eta hirugarren zela eman dio lekukoa Maribel Perezi. Horrek postu bat hobetu du sailkapena. Andoni Calbano bergararrak, aldiz, bi postu galdu ditu, baina azken zuzengune ikaragarria egin du Jael Bestuek, brontzea poltsikoratzeko.

RTVEn egindako adierazpenetan, Calbanok aitortu du lekukoa Bestueri eman dionean ez zekiela zein tokitan sailkatuta ziren. Garaipen "sinestezina eta ikaragarria" dela erantsi du gipuzkoarrak.

Italiak eta Herbehereek ezin izan dute lasterketa amaitu, eta Belgika, berriz, deskalifikatu egin dute lekukoa errelebo eremutik kanpo aldatzeagatik. Horrela, irteera hartu duten zortzi taldeetatik bostek bakarrik lortu dute emaitza.

Atletismoa

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