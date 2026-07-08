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Gernika KESBk Elena Bosgana hegaleko greziarra fitxatu du, 2026-2027 denboraldirako

Bosgana, 22 urtekoa eta 1,90ekoa bera, Leganesetik iritsi da euskal taldera. Greziako selekzioarekin internazionala izan da, eta Gernika KESBk espero du “fisikoa, moldakortasuna eta hainbat posiziotatik eragiteko gaitasuna” emateari taldeari.

Elena Bosgana (Gernika)

Elena Bosganak hurrengo denboraldia emango du Gernika KESBn. Argazkia: Gernika KESB.

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J. E. R. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Gernika KESBk Elena Bosgana hegaleko greziarra fitxatu du, 2026-2027 denboraldirako, asteazkenean Bizkaiko klubak berak iragarri duenez. Bosgana, 22 urtekoa eta 1,90ekoa bera, Leganesetik iritsi da euskal taldera; Greziako selekzioarekin internazionala izan da, eta Gernika KESBk espero du “fisikoa, moldakortasuna eta hainbat posiziotatik eragiteko gaitasuna” emateari taldeari.

Gernikak zehaztu duenez, Bosgana Stanford Unibertsitatean ibili zen. Bizkaiko taldeko jokalari berria “oso pozik” dabil, eta “gogo handia” du taldearekin lan egiteko, bai eta Malosteko zaleak ezagutzeko ere. 

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