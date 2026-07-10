Samantha Galanopoulos joko-antolatzaile greziarra Gernika KESB taldera batu da
Grezian Esperides Kallitheas eta Panathinaikos taldeetan lehiatu ondoren, Galanopoulos Malostera iritsiko da Emakumezkoen Endesa Ligan etapa berri bati aurre egiteko.
Gernika KESB taldeak ostiral honetan iragarri du Samantha Galanopoulos jokalari greko-estatubatuarra fitxatu duela 2026-27 denboraldirako. 25 urte eta 1,72 metroko altuera duelarik, Panathinaikos taldetik iritsiko da talde bizkaitarrera.
Komunikatuaren arabera, Galanopoulosek "granate proiektuarekin bat egingo du, jokoaren zuzendaritza indartzeko eta erritmoa, irakurketa eta kanpoko mehatxua emateko". "Bere profilak jokoa sortzeko, egoera ezberdinetatik lantzeko eta taldeari defentsa intentsitatetik eta eguneroko lanetik laguntzeko gaitasuna konbinatzen du", gaineratu du Gernika KESBek prentsa oharrean.
Grezian Esperides Kallitheas eta Panathinaikos taldeetan lehiatu ondoren, Galanopoulos Malostera iritsiko da Emakumezkoen Endesa Ligan etapa berri bati aurre egiteko.
Galanopoulosek berak ilusioa erakutsi du etapa honengatik: "Oso pozik nago taldearekin bat egiteagatik eta lan egiteko gogo handiarekin".
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