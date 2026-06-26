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Aaronette Vonleh pibotak kontratua berritu du Gernika KESB taldearekin

Urtarrilean iritsi zen klubera, eta jokatu dituen 14 partidetan batez beste 7,6 puntu eta 3,6 errebote lortu ditu 18 minututan.

aronette vonleh

Aaronette Vonlehk beste denboraldi baterako berritu du. Argazkia: Gernika KESB.

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KIROLAK EITB

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Gernika KESBk iragarri duenez, Aaronette Vonleh pibot estatubatuarrak denboraldi baterako berritu du kontratua. Beraz, Bizkaiko taldeak 2026-27 denboraldirako baieztatu duen laugarren jokalaria da.

22 urteko eta 1,91 metroko jokalaria Ane Olaeta joko-antolatzailea eta Angela Salvadores eskoltarekin batera arituko da hurrengo denboraldian, baita Estel Puiggros joko-antolatzaile kataluniarrarekin eta Franky Garcia entrenatzaile berriarekin ere.

Estatubatuarra urtarrilean iritsi zen taldera, Hozono Global Jairis taldetik. Gernikan jokatu dituen 14 partidetan, batez beste, 7,6 puntu eta 3,6 errebote lortu ditu 18 minututan.

Klubaren esanetan, "Vonlehek presentzia, energia eta intentsitatea emango dizkio Gernika KESBen barne-jokoari, baita taldeari kantxaren bi aldeetan laguntzeko gaitasun fisiko garrantzitsua ere. Bere itzulerak pixkanaka forma hartzen ari den plantilla indartzen du, klubaren balioak ordezkatzeko helburuarekin: lana, konpromisoa, ilusioa eta entrega".

Jokalariak ere itzultzeko gogo handia erakutsi du: "Itzuli egingo naiz, baina oraingoan urte osorako. Marea granatea berriro ikusteko irrikan nago”, esan du.

Saskibaloia Gernika KESB Emakumezkoen Endesa Liga

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