Aaronette Vonleh pibotak kontratua berritu du Gernika KESB taldearekin
Urtarrilean iritsi zen klubera, eta jokatu dituen 14 partidetan batez beste 7,6 puntu eta 3,6 errebote lortu ditu 18 minututan.
Gernika KESBk iragarri duenez, Aaronette Vonleh pibot estatubatuarrak denboraldi baterako berritu du kontratua. Beraz, Bizkaiko taldeak 2026-27 denboraldirako baieztatu duen laugarren jokalaria da.
22 urteko eta 1,91 metroko jokalaria Ane Olaeta joko-antolatzailea eta Angela Salvadores eskoltarekin batera arituko da hurrengo denboraldian, baita Estel Puiggros joko-antolatzaile kataluniarrarekin eta Franky Garcia entrenatzaile berriarekin ere.
Estatubatuarra urtarrilean iritsi zen taldera, Hozono Global Jairis taldetik. Gernikan jokatu dituen 14 partidetan, batez beste, 7,6 puntu eta 3,6 errebote lortu ditu 18 minututan.
Klubaren esanetan, "Vonlehek presentzia, energia eta intentsitatea emango dizkio Gernika KESBen barne-jokoari, baita taldeari kantxaren bi aldeetan laguntzeko gaitasun fisiko garrantzitsua ere. Bere itzulerak pixkanaka forma hartzen ari den plantilla indartzen du, klubaren balioak ordezkatzeko helburuarekin: lana, konpromisoa, ilusioa eta entrega".
Jokalariak ere itzultzeko gogo handia erakutsi du: "Itzuli egingo naiz, baina oraingoan urte osorako. Marea granatea berriro ikusteko irrikan nago”, esan du.
Zure interesekoa izan daiteke
Estel Puiggros joko-antolatzaile kataluniarra, Gernika KESBren lehen fitxaketa
Puiggros Unicaja Mijas taldetik iritsiko da. Talde bizkaitarrak baieztatu duen hirugarren jokalaria da, Ane Olaeta joko-antolatzailearen eta Angela Salvadores eskoltaren ondoren.
Angela Salvadoresek Gernika KESBn jarraituko du datorren denboraldian
Ane Olaetak Gernika KESBekin berritu du 2026-2027 denboraldirako
Ane talde bizkaitarrak baieztatu duen lehenengo jokalaria da, Franky Garcia entrenatzaile berria izanen dela iragarri zuenetik.
Franky Garcia izango da Gernika KESB taldeko entrenatzaile berria
Gainera, Mikel Retolaza eta Maialen Markuerkiaga izango dira horren laguntzaileak 2026-27 denboraldian Endesa Ligan.
Gernika KESBk 2026-2027 denboraldiko Endesa Ligan parte hartuko duela baieztatu du
Azken urteotan klubaren babesle nagusia izan den Lointekek ez jarraitzea ekarritako “erronka ekonomikoari” aurre eginda, Gernika KESBk iragarri du hurrengo denboraldian, “berriro ere, emakumezkoen Endesa Ligako elastikoa" jantziko duela.
Laura Westerikek ez du Gernika KESB taldean jarraituko
Jokalari herbeheretarrak bi denboraldi eman ditu Bizkaiko taldean; IDK Euskotrenetik ailegatu zen bertara.
Lucas Fernandezek ez du Gernika saskibaloi-taldea entrenatzen jarraituko
Entrenatzaile mantxatarrak taldea utziko du denboraldi amaieran, karguan hiru urte eman ondoren.
Lointekek Gernika KESB babesteari utziko dio, 2025-2026 denboraldia amaituta
Bizkaiko klubak baieztatu du “elkarrizketak” abiatu dituela, “hainbat erakunde eta enpresarekin, etapa berri honetan taldeari izena emango dion bidelagun berri bat aurkitzeko helburuarekin, Emakumezkoen Endesa Ligan”.
Lointek Gernikak Isabelle Bourne sinatu du, 2025-2026 denboraldiko amaierara arte
Australiar jokalaria Australiako ligatik ailegatu da euskal taldera; aurreko denboraldian, partida bakoitzeko bataz beste 16 puntu eta 5,4 errebote lortu zituen.