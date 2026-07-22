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Inversus, Gernika KESBren babesle nagusia denboraldi baterako

Inversus Gernika Bizkaia izango da aurrerantzean talde bizkaitarraren izen ofiziala, Gerardo Candina presidenteak eta Jose Joaquin Vicente Inversus Groupen zuzendari nagusiak sinatutako akordioan jaso denez.

Inversus-Gernika

Gerardo Candina Gernikaren presidentea eta Jose Joaquin Vicente Inversus Groupen zuzendari nagusia. Irudia: EITB

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AGENTZIAK | EITB

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Inversus enpresa murtziarra Gernika KESB taldearen babesle nagusia izango da, Bilbon egindako ekitaldi batean bi aldeek denboraldi baterako sinatutako akordioaren arabera.

Inversus Gernika Bizkaia izango da aurrerantzean talde bizkaitarraren izen ofiziala, Gerardo Candina Gernikaren presidenteak eta Jose Joaquin Vicente Inversus Group enpresaren zuzendari nagusiak sinatutako dokumentuan jasotzen denez.

Candinak ez du akordioaren baldintza ekonomikoei buruzko xehetasunik eman, baina azken hamar urteetan Lointekekin izandako akordioaren "parekoa" dela argitu du.

Gerardo Candina, Gernika KESB-ren presidentea

Gure historiako unerik kritikoena bizi izan dugu

"Akordio hau funtzeskoa da Gernikarentzat. Gure historiako unerik kritikoena bizi izan dugu, babeslerik gabe geratu baikara. Hazten jarraitzeko, proiektu honetan guk bezainbeste sinetsiko zuen enpresa bat aurkitu behar genuen, eta hasiera-hasieratik Inversusek konfiantza hori eman zigun", nabarmendu du Candinak.

Presidenteak espero du 2026-27 denboraldiaren amaieran kontratua berritzeko klausula gauzatzea, akordioan bertan agertzen da eta.

"Elkar ezagutu behar dugu, eta ikusi egin beharko dugu hori bi aldeentzat interesgarria den ala ez. Hasiera batean, babesa urtebeterako da, baina nago klausula hori bete egingo dela, eta harreman honek urte askoan jarraitzea espero dut", esan du Candinak.

Bestalde, Jose Joaquin Vicentek bere enpresarako euskarri ekonomikoaz gain, babes horren helburua klubarekin partekatzen duten "komunitatearen parte izatea eta balioak babestea" dela adierazi du.

"Ulertzen dut Gernikak aurten finkatu dituen helburuak Erreginaren Kopan lehiatzea eta berriro Europan sartzea direla. Kamisetetan izena jartzeko asmoz gatoz, baina, horrez gain, taldearen eskutik joan nahi dugu helburuak lortzeko. Proiektuaren parte izateko etorri gara", azpimarratu du Vicentek.

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