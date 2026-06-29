Esther Matarranzek Gernika KESB taldearekin berritu du
Esther Matarranzek Gernika KESB taldearekin duen kontratua urtebeterako berritu du. Klubak jakinarazi duenez, madrildarrak Malosten jarraituko du “hazten jarraitzeko eta talde granatearen barruko jokoari sendotasuna emateko helburuarekin”.
Matarranz California Riverside Unibertsitatetik iritsi zen Gernikara, 2025/26 denboraldian. Lehen urte honetan, “lana, presentzia fisikoa eta energia” ekarri dizkio taldearen barruko jokoari. Endesa Ligaz gain, Eurokopan jokatutakoa ere bada, non 4,4 puntu, 3,5 errebote eta 0,8 asistentzia lortu zituen batez beste, jokatutako 12 partidetan.
Klubak adierazi du 23 urteko pibot gaztea Malostera itzultzeko ilusioz dagoela: “Gogo handia dut Malostera itzultzeko eta lanean hasteko, guztion artean hainbeste gustatzen zaigunaz gozatu ahal izateko”.
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Aaronette Vonleh pibotak kontratua berritu du Gernika KESB taldearekin
Urtarrilean iritsi zen klubera, eta jokatu dituen 14 partidetan batez beste 7,6 puntu eta 3,6 errebote lortu ditu 18 minututan.
Estel Puiggros joko-antolatzaile kataluniarra, Gernika KESBren lehen fitxaketa
Puiggros Unicaja Mijas taldetik iritsiko da. Talde bizkaitarrak baieztatu duen hirugarren jokalaria da, Ane Olaeta joko-antolatzailearen eta Angela Salvadores eskoltaren ondoren.
Angela Salvadoresek Gernika KESBn jarraituko du datorren denboraldian
Ane Olaetak Gernika KESBekin berritu du 2026-2027 denboraldirako
Ane talde bizkaitarrak baieztatu duen lehenengo jokalaria da, Franky Garcia entrenatzaile berria izanen dela iragarri zuenetik.
Franky Garcia izango da Gernika KESB taldeko entrenatzaile berria
Gainera, Mikel Retolaza eta Maialen Markuerkiaga izango dira horren laguntzaileak 2026-27 denboraldian Endesa Ligan.
Gernika KESBk 2026-2027 denboraldiko Endesa Ligan parte hartuko duela baieztatu du
Azken urteotan klubaren babesle nagusia izan den Lointekek ez jarraitzea ekarritako “erronka ekonomikoari” aurre eginda, Gernika KESBk iragarri du hurrengo denboraldian, “berriro ere, emakumezkoen Endesa Ligako elastikoa" jantziko duela.
Laura Westerikek ez du Gernika KESB taldean jarraituko
Jokalari herbeheretarrak bi denboraldi eman ditu Bizkaiko taldean; IDK Euskotrenetik ailegatu zen bertara.
Lucas Fernandezek ez du Gernika saskibaloi-taldea entrenatzen jarraituko
Entrenatzaile mantxatarrak taldea utziko du denboraldi amaieran, karguan hiru urte eman ondoren.
Lointekek Gernika KESB babesteari utziko dio, 2025-2026 denboraldia amaituta
Bizkaiko klubak baieztatu du “elkarrizketak” abiatu dituela, “hainbat erakunde eta enpresarekin, etapa berri honetan taldeari izena emango dion bidelagun berri bat aurkitzeko helburuarekin, Emakumezkoen Endesa Ligan”.