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Estel Puiggros joko-antolatzaile kataluniarra, Gernika KESBen lehen fitxaketa

Puiggros Unicaja Mijas taldetik iritsiko da. Franky Garciak zuzenduko duen talde bizkaitarrak baieztatu duen hirugarren jokalaria da, Ane Olaeta joko-antolatzailearen eta Angela Salvadores eskoltaren ondoren.

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Estel Puiggros saskira jaurtitzen, Unicaja Mijas taldearekin. Irudia: estelpuiggros11 Instagram

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AGENTZIAK | EITB

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Gernika KESB taldeak Estel Puiggros kataluniarra fitxatu du. 25 urteko joko-antolatzaileak 1,76 metroko garaiera du. Challenge Ligako Unicaja Mijas taldetik iritsiko da.

 Franky Garcia zuzenduko dun talde bizkaitarrak baieztatu duen hirugarren jokalaria da, Ane Olaeta joko-antolatzailearen eta Angela Salvadores eskoltaren ondoren.

Manresako jokalariak Segle XXI taldean hasi zuen bere ibilbidea, Ball State Cardinals taldearekin Ameriketako Estatu Batuetako unibertsitate garaia egin aurretik.

2024-25 denboraldian itzuli zenean , Recoletas Zamoran jokatu zuen, gero Malagara joateko. Unicaja Mijasen 8,2 puntu eta 3,2 errebote lortu zituen batez beste partidako 23 minututan.

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