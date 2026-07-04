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Naia Zubiagak ez du Gernika KESBen jarraituko hurrengo denboraldian

Harrobiko jokalariak 2024-2025 denboraldian egin zuen debuta lehen taldearekin eta bigarren denboraldi baten ostean klubarekin harremana eten du.

Naia Zubiaga Gernika KESB
Naia Zubiaga Gernika KESBen; Argazkia: Gernika KESB
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E. I. I. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Naia Zubiagak ez du Gernika KESBen jarraituko hurrengo denboraldian, taldeak, ostiral honetan, bere web orrialdean jakinarazi duen bezala. Harrobiko jokalariak 2024-2025 denboraldian egin zuen debuta lehen taldearekin eta bigarren denboraldi baten ostean klubarekin harremana eten du.

Gernika KESBek Naiak taldean eman duen denboran erakutsitako “lanagatik, konpromisoagatik eta dedikazioagatik” eskerrak eman dizkio. Horrela, klubak “etorkizunean berriro gure koloreak defendatzen ikusteko” esperantza daukala adierazi du, bere web orrialdean argitaratutako jakinarazpenean.

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