Alt foto
Albiste da
Osasuna eta Alaves, Errege Kopan |
Ourense-Athletic |

EUROCUP WOMEN

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Lointek Gernikak Villeneuve d 'Ascq txapeldunaren aurka neurtuko ditu indarrak final-zortzirenetan

Frantziako taldea egungo txapelduna eta berriro irabazteko hautagai nagusia da. Joaneko partida urtarrilaren 15ean jokatuko da, ostegunean, Malosten, eta itzulikoa 22an, ostegunean, Frantzian.

Pecs-Lointek Gernika Bizkaia

Ane Olaeta, Lointek Gernika taldeko antolatzailea, NKA Universitas Pecs talde hungariarraren aurkako partidan. Irudia: Lointek Gernika Bizkaia

author image

E. L. H. | EITB

Azken eguneratzea

Hungariako NKA Universitas Pecs taldea asko kostata kanporatu ondoren, Lointek Gernika Bizkaiak Eurocup Women txapelketan izango duen hurrengo aurkaria ezagutzen du. Lucas Fernandezen jokalariek Villeneuve d 'Ascq LM talde frantziarraren kontra neurtuko dituzte indarrak final-zortzirenetako kanporaketan.

Joaneko partida urtarrilaren 15ean jokatuko da, ostegunean, Malosten, eta itzulerakoa 22an, ostegunean, Frantzian.

Aurkari zaila da, Villeneuve d 'Ascq LM taldeak Eurocup Women txapelketa irabazi baitzuen iaz, eta 2015ean gauza bera egin zuen. Gainera, Ipar-Calaisko Pasabideko taldea emakumeen Euroligako finalista izan zen 2014an. Beraz, garaikurra berriro irabazteko faborito nagusia da.

 

Lointek Gernikak ia 19 puntuko errenta galdu du Pecsen aurka Hungarian, baina Eurocup Women txapelketako final-zortzirenetarako sailkatu da
Saskibaloia Emakume kirolariak EuroCup Lointek Gernika KESB Saskibaloiko beste lehiaketa batzuk

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X