Alavesek 2029ra arte berritu dio kontratua Sergio Fernandezi

Klub babazorroak astearte honetan iragarritakoaren arabera, kirol zuzendariak beste hiru denboraldiz luzatu du erakundearekin duen lotura.
Sergio Fernandez, Alaveseko kirol zuzendaria
Sergio Fernandezek Alaveseko kirol zuzendari izaten jarraituko du 2029ra arte.
KIROLAK EITB

Sergio Fernandezek 2029ra arte jarraituko du Alaveseko kirol zuzendaria izaten, bi aldeek kontratua beste hiru denboraldiz luzatzeko akordioa lortu ostean. Hala, hamaikagarren denboraldiari ekingo dio Arabako hiriburuan.

Fernandez 2016-17 denboraldian iritsi zen Gasteizera, Alaves Lehen Mailara igo berri zela. Harrezkero, talde arabarrak azken hamar sasoietatik bederatzi egin ditu maila gorenean. Orobat, 2017an Errege Kopako finala jokatu zuen. 

 

