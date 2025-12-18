Tras apear con muchos apuros al NKA Universitas Pecs húngaro, el Lointek Gernika Bizkaia ya conoce su próximo rival en la Eurocup Women. Las jugadoras de Lucas Fernández se medirán al equipo francés Villeneuve d'Ascq LM en la eliminatoria a doble partido de los octavos de final.

El partido de ida se disputará el 15 de enero, jueves, en Maloste, y el de vuelta el 22, también jueves, en la cancha del equipo galo.

Se trata de un complicado adversario, ya que Villeneuve d'Ascq LM conquistó la Eurocup Women el pasado año, y en 2015 hizo lo propio. Además, el conjunto de la región del Norte-Paso de Calais fue finalista de la Euroliga femenina en 2014. Por lo tanto, es el principal favorito para revalidar el título.