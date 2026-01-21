EMAKUMEZKOEN EUROKOPA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Lointek Gernikak agur esan dio Europari Villeneuven, partida estu baten ostean (83-81)

Lointek Gernika Bizkaia emakumezkoen Eurokopatik at geratu da final-zortzirenetako itzulerako partidan Villeneuve d 'Ascqen, egungo txapeldunaren, pistan 83-81 galdu ostean.

Ángela Salvadores
Angela Salbatzaileak. Irudia: @GKesb
author image

EITB

Azken eguneratzea

Lointek Gernikak ezin izan du Malosteko joaneko partidaren osteko 23 puntuko desabantaila irauli. Hala ere, berrogei minututan berdinetik berdinera lehiatu da pilatutako errenta kudeatzen jakin duen aurkari baten aurka. Villeneuve d 'Ascqek azken segundora arte itxaron behar izan du garaipena ziurtatzeko Sokhna Fallen saskiratze bati esker.

Lucas Fernandezek zuzentzen duen taldeak erritmo onarekin hasi du partida, lehen minutuetan aurretik jarriz. Etxekoek 28-21era eraman dute markagailua lehen bultzada bati esker. Gernikak, aldiz, berriro erreakzionatu du partida berreskuratzeko eta atsedenaldira alde txikiarekin heltzeko, partidako unerik onenetako batean. 

Bigarren zatian, Frantziako taldeak markagailuaren kontrola hartu du (hamar puntuak gainditu ez dituzten abantailekin), baina Lointekek presioa mantendu du amaierara arte. Emily Bessoir alemaniarraren gidaritzapean (24 puntu eta 5 errebote), talde euskaldunak azken erasora arte estutu ditu aukerak, baina ez du luzapena behartzea lortu eta Europako txapelketatik at geratu da.

Villeneuve d 'Ascqek nagusitasunez irabazi dio Lointek Gernikari (62-85)
Emakume kirolariak EuroCup Lointek Gernika KESB

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X