Laura Westerikek ez du Gernika KESB taldean jarraituko

Jokalari herbeheretarrak bi denboraldi eman ditu Bizkaiko taldean; IDK Euskotrenetik ailegatu zen bertara.

Laura Westerik. Argazkia: EITB.

E. I. I. | KIROLAK EITB

Laura Westerik Gernika KESB taldeko hegalekoak ez du talde bizkaitarrean jarraituko, Gernikako taldeak ostegun honetan jakinarazi duen bezala.

Jokalari herbeheretarrak bi denboraldi eman ditu talde bizkaitarrean, IDK Euskotrenetik ailegatu zen bertara.

“Taldetik, lehen egunetik erakutsi duen lana eta profesionaltasuna eskertu nahi diogu. Egunerokotasunean eta taldean izan duen inplikazioak zaleekin sortu den harremana oso berezia izatea eragin du. Hemendik zorte handia opa diogu, proiektu pertsonal eta profesionaletan”, agurtu du jokalaria Gernika KESBk bere web orrialdean.

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
