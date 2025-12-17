Lointek Gernika 19 puntuko errenta galtzeko zorian izan da Pecsen aurka Hungarian, baina ozta-ozta sailkatzea lortu du
Lucas Fernandezen jokalariak markagailuan atzetik ibili dira partida osoan zehar, eta ikaragarri sufritu dute hurrengo faserako txartela lortzeko.
Lointek Gernika Bizkaiak kostata defendatu ditu gaur Hungarian, Pecseko Lauber Dezso Sport Hall kantxan, Malosten NKA Universitas Pecs taldearen aurka lortutako 19 puntuko errenta, Emakumezkoen Eurokopako final-hamaseirenetako joaneko partidan. Izan ere, ia abantaila guzti hori alferrik galtzekotan izan da, baina ozta-ozta hurrengo kanporaketan sartu da, amaieratik segundo bakarrera Masa Jankovic pibot serbiarrak sartutako saskiratze bati esker (78-61).
Lointekek nahiko ondo eutsi dio Pecsen hasierako oldarraldiari, baina lehen atsedenaldira bost puntu azpitik joan da markagailuan (21-16). Hungariarrek, Reisingerova izar txekiarra buru zutela (8 puntu), gernikarrak zailtasunetan jarri dituzte, lehen laurden osoan ez baitira markagailuan aurretik jarri.
Bigarren zatian, Hungariako taldeak 20-13ko partziala sartu dio Lointeki (41-29). Lucas Fernandezen neskek ez dute Reisingerova-Torok bikotea geldiarazten jakin (14 eta 9 puntu, hurrenez hurren) lehen zati osoan zehar, eta, gainera, erasoan nahiko gaizki ibili dira, % 29ko jaurtiketetan eta erabaki txarrak hartuz. Lehen zatian, Olaeta izan da bizkaitarren jokalaririk aipagarriena, 9 punturekin.
Atsedenaldiaren ostean, defentsako odolusteak eta erasoko akatsek ez dute etenik izan, eta alarma guztiak piztu dira talde bizkaitarrean, Pecs 19 puntu goitik jarri baita markagailuan. Zorionez Jankovic agertu da kanporaketari eusten saiatzeko (16 puntu), baina Reisingerovak, Torokek eta Dulek gernikarren uztaia txikitzen jarraitu dute (59-44).
Azken laurdenean, Lointekek asko sufritzen jarraitu du, baina sailkapena lortu du 19 puntuz galtzen ari zenean Jankovicen saskiratze bati esker (78-61).
- Fitxa teknikoa:
78.- NKA Universitas Pecs (21+20+18+19): Ratkai (7), Dul (14), Torok (15), Varga (8) eta Reisingerova (25) -hasierako bostekoa-; Olawuyi (4), Josepovits (1), Grets, Kitti Halmagyi eta Toth (4).
61.- Lointek Gernika (16+13+15+17): Olaeta (18), Adams (8), Westerik (5), Jankovic (20), Bessoir (4) -hasierako bostekoa- Castedo, Polleros (6), Krnjic eta Matarranz.
Laurdenak: 21-16, 41-29 (atsedenaldia), 59-44 eta 78-61 (bukaera).
Epaileak: Domen Krajnc (Eslovenia), Petr Blahou (Txekiar Errepublika) eta Luka Brekalo (Bosnia).
200 ikusle bildu dira Pecseko Lauber Dezso Sport Hall kantxan.
