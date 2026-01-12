FITXAKETA
Aaronette Vonleh pibotak Lointek Gernikaren barneko jokoa indartuko du

Estatu Batuetako jokalaria Hozono Global Jairis taldetik dator, denboraldia amaitu arte.
Lointek Gernikak Aaronette Vonleh fitxatu du.

Aaronette Vonleh, Lointek Gernikaren fitxaketa. Argazkia: Lointek Gernika

EITB

Azken eguneratzea

Lointek Gernika Bizkaiak Aaronette Vonleh jokalari estatubatuarra fitxatu du denboraldi amaierara arte. 22 urteko jokalaria (1,91 metro) Hozono Global Jairis taldetik dator.

Vonleh Coloradoko eta Arizonako unibertsitateetan hezitakoa, joan den udan Baylorreko Unibertsitatetik Jairisera joan zen. 14 partida jokatu ditu Emakumezkoen Ligan, batez beste, 10,7 puntu saskiratuta eta 3,9 errebote lortuta.


