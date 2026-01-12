Aaronette Vonleh pibotak Lointek Gernikaren barneko jokoa indartuko du
Lointek Gernika Bizkaiak Aaronette Vonleh jokalari estatubatuarra fitxatu du denboraldi amaierara arte. 22 urteko jokalaria (1,91 metro) Hozono Global Jairis taldetik dator.
Vonleh Coloradoko eta Arizonako unibertsitateetan hezitakoa, joan den udan Baylorreko Unibertsitatetik Jairisera joan zen. 14 partida jokatu ditu Emakumezkoen Ligan, batez beste, 10,7 puntu saskiratuta eta 3,9 errebote lortuta.
Lointek Gernika nagusitu da 2025eko azken euskal derbian, IDK Euskotren 80-75 garaituta
Bizkaiko taldeak, atzetik aurrera eginda, partida irauli, eta mendean hartu du Gipuzkoakoa, Endesa Ligako 13. jardunaldiko partidan.
Lointek Gernikak Villeneuve d 'Ascq txapeldunaren aurka neurtuko ditu indarrak final-zortzirenetan
Frantziako taldea egungo txapelduna eta berriro irabazteko hautagai nagusia da. Joaneko partida urtarrilaren 15ean jokatuko da, ostegunean, Malosten, eta itzulikoa 22an, ostegunean, Frantzian.
Lointek Gernika 19 puntuko errenta galtzeko zorian izan da Pecsen aurka Hungarian, baina sailkatzea lortu du, ozta-ozta
Lucas Fernandezen jokalariak markagailuan atzetik ibili dira partida osoan zehar, eta ikaragarri sufritu dute hurrengo faserako txartela lortzeko.
Lointek Gernikak lehen fasean bere borreroa izan zen Pecs garaitu du kanporaketako lehen partidan (62-43)
Bizkaitarrek aise irabazi dute kanporaketako lehen neurketa, datorren asteazkenean Hungariako Lauber Dezso Sport Hall kantxan jokatuko den itzulerako norgehiagokarako 19 puntuko abantaila lortuz.
Lointek Gernikak Universitas Pecsen aurka jokatuko du Eurokopako play-offeko lehen kanporaketan
Lucas Fernandezen taldeak etxean jokatuko du joaneko partida, Malosten, abenduaren 11n, eta itzuliko neurketa, Pecsen, abenduaren 18an izango da. Lointek Gernikak eta Universitas Pecs bi aldiz aritu dira nor baino nor gehiago, fase erregularrean.
Lointek Gernikak sufritu eta galdu egin du Ramlaren aurka, baina averageari eutsi dio eta bigarren sailkatu da
Lucas Fernandezek zuzentzen duen taldea atzetik izan da markagailuan ia norgehiagoka osoan zehar eta une batzuetan abantaila galtzetik gertu egon da, baina azkenean bere sailkapena ziurtatzeko adina hurbildu da.
Lointek Gernikak aurreneko kolpea eman du Sofian eta Elitzur Ramlari irabazi dio lehen neurketan (65-81)
Talde bizkaitarra atzetik joan da markagailuan lehen laurdenaren amaieran, baina gainerako partzialetan nagusi izan da sailkapenaren helburuan lehen urratsa emateko.
Gernika KESB taldeak Sofian jokatuko ditu Elitzur Ramlaren aurkako Europako bi partidak
Bizkaiko taldeak adierazi duenez, Bulgarian jokatuko ditu, ateak itxita, Israelgo taldearen aurkako EuroCup Women ligako neurketak.
Lointek Gernikak ezin izan du Universitas Pecsen aurka, Malosten (63-66)
Oso berdinduta izan den partidan, bi taldeek izan dute irabazteko aukera, baina, azkenean, Lucas Fernandezen jokalariek ezin izan dute mendean hartu C multzoko liderra.