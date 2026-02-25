KLUBA UTZI DU

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Sarah Pollerosek Lointek Gernika utzi du

Jokalari alemaniarrak ez du Bizkaiko taldean jarraituko; 2025eko udan ailegatu zen bertara.

Sarah Polleros (Lointek Gernika)
Sarah Polleros Lointek Gernika taldeko jokalaria; Argazkia: Lointek Gernika
author image

E. I. I. | EITB

Azken eguneratzea

Sarah Pollerosek Lointek Gernika Bizkaia utzi du eta ez du Bizkaiko taldean jarraituko, klubak berak asteazken honetan jakinarazi duen bezala.

Polleros 2025eko udan ailegatu zen Lointek Gernikara, beraz denboraldi erdia baino gehiago egon da Malosteko taldean. Bere agurrean, Lointek Gernika Bizkaiak bere “profesionaltasuna” eskertu dio, eta “bere ibilbide pertsonal eta profesionalean onena” opa dio jokalariari.

Saskibaloia Emakume kirolariak Emakumezkoen Endesa Liga Lointek Gernika KESB

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X