Lucas Fernandezek ez du Gernika saskibaloi-taldea entrenatzen jarraituko
Entrenatzaile mantxatarrak taldea utziko du denboraldi amaieran, karguan hiru urte eman ondoren.
Lucas Fernandezek ez du Gernika KESB saskibaloi-taldea entrenatuko datorren denboralditik aurrera, asteazken honetan jakinarazi dutenaren arabera.
Fernandezen gidaritzan, Gernika bederatzigarren izan zen Emakumezkoen Endesa Ligan (2024-25 denboraldian); bi aldiz, ostera, hamargarren (2022-23 eta 2025-26 sasoietan).
Halaber, bi aldiz sailkatu zen Erreginaren Koparako (2024ean eta 2025ean) eta Eurokopako final-zortzirenetara iritsi zen 2023-24 eta 2025-26 denboraldietan.
