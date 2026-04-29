Lucas Fernandezek ez du Gernika saskibaloi-taldea entrenatzen jarraituko

Entrenatzaile mantxatarrak taldea utziko du denboraldi amaieran, karguan hiru urte eman ondoren.

Lucas Fernández

Lucas Fernandez, Gernika KESBren entrenatzailea

AGENTZIAK | EITB

Azken eguneratzea

Lucas Fernandezek ez du Gernika KESB saskibaloi-taldea entrenatuko datorren denboralditik aurrera, asteazken honetan jakinarazi dutenaren arabera.

Fernandezen gidaritzan, Gernika bederatzigarren izan zen Emakumezkoen Endesa Ligan (2024-25 denboraldian); bi aldiz, ostera, hamargarren (2022-23 eta 2025-26 sasoietan). 

Halaber, bi aldiz sailkatu zen Erreginaren Koparako (2024ean eta 2025ean) eta Eurokopako final-zortzirenetara iritsi zen 2023-24 eta 2025-26 denboraldietan.

 

Lointek Gernika KESB Saskibaloia ACB Endesa Liga Emakume kirolariak

