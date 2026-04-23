Lointekek Gernika KESB babesteari utziko dio, 2025-2026 denboraldia amaituta
Bizkaiko klubak baieztatu du “elkarrizketak” abiatu dituela, “hainbat erakunde eta enpresarekin, etapa berri honetan taldeari izena emango dion bidelagun berri bat aurkitzeko helburuarekin, Emakumezkoen Endesa Ligan”.
Testuinguru horretan, bere web orrian argitaratutako prentsa ohar baten bidez, Gernika KESB klubak jakinarazi du “2025-2026 denboraldiaren amaieran amaitutzat" emango dela "azken urteotan Lointekekin izan duen babesletza eta lankidetza harremana”.
“Klubetik”, jarraitzen du testuak, “gure eskerrik zintzoena eta harrotasuna adierazi nahi dizkiogu Lointeki elkarrekin egindako ibilbideagatik. Bi erakundeen arteko lankidetza aberasgarria izan da Gernika KESBrentzat, eta elkarrekin hazteko aukera eman digu, kirol eta gizarte arloan erreferente den proiektu bat sendotuz. Lointek, dagoeneko, klubaren historiaren eta lortutako mugarri nagusien parte da”.
Hala, “etapa berri bati ekingo dio orain Gernika KESBk, ilusioz eta arduraz. Emakumezkoen Endesa Ligako ibilbide luzeenetakoa duen klubetako bat izanik, gure helburua da hazten eta aurrera egiten jarraitzea, emakumezkoen saskibaloiak bizi duen garapenaren erritmo berean, betiere gure ingurunearekiko eta kirolarekiko konpromisoa mantenduz”.
Ildo horretan, “klubak lanean jarraitzen du Bizkaian eta Euskadin saskibaloiaren erreferente izaten jarraitzeko”; horrenbestez, “jada elkarrizketak abiatu dira hainbat erakunde eta enpresarekin, etapa berri honetan taldeari izena emango dion bidelagun berri bat aurkitzeko helburuarekin, Emakumezkoen Endesa Ligan”.
Era berean, “Gernika KESBk dei egiten die gurekin batera hazteko eta elkarlanean aritzeko interesa izan dezaketen enpresa eta erakunde guztiei, klubarekin harremanetan jar daitezen etorkizuneko proiektua partekatzeko”.
Zure interesekoa izan daiteke
