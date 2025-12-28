13. jardunaldia
Lointek Gernika nagusitu da 2025eko azken euskal derbian, IDK Euskotren 80-75 garaituta

Bizkaiko taldeak, atzetik aurrera eginda, partida irauli, eta mendean hartu du Gipuzkoakoa, Endesa Ligako 13. jardunaldiko partidan.

Lointek Gernika garaipena ospatzen
Lointek Gernikako jokalariak garaipena ospatzen. Argazkia: EITB
author image

L. U. G. | EITB

Azken eguneratzea

Lointek Gernika Bizkaiak irabazi du IDK Euskotrenen aurkako euskal derbia, 80-75eko emaitzarekin. Norgehiagokak bi aurpegi izan ditu. Lehen zatian, bisitariak izan dira nagusi, 15 puntuko aldea ere lortu du Azu Muguruzarena taldeak, baina bigarren zatian etxekoen erreakzioa etorri da. 

Gipuzkoako taldea jaun eta jabe izan da partidaren hasieran. Hala, lehen bost minutuetan, 4 puntuko abantaila lortu du (4-8). Ondoren, etxekoek ezin izan dute erreakzionatu, eta lehen laurdena IDK Euskotrenen aldeko 20-27ko emaitzarekin amaitu da. IDK-k ez du akatsik egin defentsan, eta sendo aritu da kontreaerasoan. Gernikako taldeari, berriz, defentsa zehaztea falta izan zaio.

Bigarren laurdenean, Azu Muguruzaren taldeak, erritmo biziagoan jokatuta, erreboteetan min handia egin du. 7-0eko partziala lortu du Donostiako taldeak lehenengo bost minutuetan, eta markagailuan 15 puntuko abantaila lortu du (20-35). Baloia oso ongi mugituta, erasoan gogor eta defentsan sendo arituta, bisitariek partida desorekatu dute, eta markagailua horren isla izan da (31-45).

Hala ere, laurdenaren azken txanpan, Gernika hobeto aritu da, eta aldea murriztu du (39-45). Gipuzkoako taldea 7 puntuko errentarekin heldu da atsedenaldira (41-48).

Atsedenaldiaren ostean, neurketako gidoia aldatu egin da, eta Lointek Gernika Bizkaia puntu bakarrera gerturatu da (49-50). Defentsa sendotuta eta partidaren erritmoa ezarrita, Lucas Fernandezen taldea markagailuan asko hurbildu da (56-58). Azken laurdenari berdinketarekin ekin diete bi taldeek (60-60).

Azken hamar minutuetan, Angela Salvadoresen 22 puntuek hauspotuta, Lointek Gernikak partida irauli du (80-75). Garaipen horrekin, Bizkaiko taldeak arnasa hartu du, eta IDK Euskotrenek 5. porrota jarraian lortu du.

Kutxabank Araskik galdu egin du Casademont Zaragozaren aurka (76-70)

Lehen zati txarra jokatu ta gero, hirugarren laurdenean egindako defentsa onak partiduan sartu ditu arabarrak.

Markagailua berdintzea ere lortu dute, baina tamalez amaieran puntuak falta izan zaizkio Araskiri. Jaitsiera postuekin berdinduta amaituko du jardunaldia. 

