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Darrun Hilliardek azken segundoan sartutako hiruko honek behartu du luzapena Leyma Coruña eta Surne Bilbaoren arteko partidan

Iragarkia
Hilliarden hirukoa
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

J. E. R. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Norgehiagoka 91-88 zegoela, eta jokatzeko bi segundo eta hamarren bat gelditzen zirela, Harald Freyk albotik atera du, Darrun Hilliardi eman dio, eta horrek, aurrean hiru aurkari zituela, hiruko jaurtiketa egin, eta saskiratze ikusgarria lortu du. Hala, neurketa luzapenean erabaki da.

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