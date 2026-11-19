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Manex Ansorregi, Bilbao Basket: “Ametsa neure kabuz betetzea lortu dut”
Manex Ansorregi Bilbao Basketen jokalariak taldean nola egokitu den kontatu du elkarrizketa honetan.
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