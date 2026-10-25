ENDESA LIGA
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Surne Bilbaok hirugarren garaipena lortu du Endesa Ligan (88-76)

Iragarkia
BILBAO, 25/10/2026.-El pívot del Surne Bilbao Bastien Vautier (i) con el balón ante Leon Radosev, del Morabanc Andorra (d) durante el partido de Liga Endesa que disputan este domingo en el Bilbao Arena de Bilbao. EFE/ Luis Tejido
18:00 - 20:00
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Azken eguneratzea

Surne Bilbao Basketek garaipena lortu du Miribillan, MoraBanc Andorra menderatuta (88-76). Joan den astean Real Madrilen aurka jasandako porrot gogorra atzean utzita, Bilboko taldeak Endesa Ligako hirugarren garaipena lortu du. Martin Krampelj izan da beltzezko gizonen saskiratzaile nagusia, 20 puntu egin baititu. Hona hemen partidaren laburpena.

Saskibaloia Bilbao Basket ACB Endesa Liga

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