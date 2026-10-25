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Surne Bilbaok hirugarren garaipena lortu du Endesa Ligan (88-76)
Surne Bilbao Basketek garaipena lortu du Miribillan, MoraBanc Andorra menderatuta (88-76). Joan den astean Real Madrilen aurka jasandako porrot gogorra atzean utzita, Bilboko taldeak Endesa Ligako hirugarren garaipena lortu du. Martin Krampelj izan da beltzezko gizonen saskiratzaile nagusia, 20 puntu egin baititu. Hona hemen partidaren laburpena.
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