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Surne Bilbaok kolpe gogorra jaso du Madrilen (119-84)

Iragarkia
MADRID (ESPAÑA), 18/10/2026.- El pívot del Real Madrid, Samuel Tavares (i) atrapa un rebote ante el Surne Bilbao Basket durante el partido de temporada regular de la ACB disputado este domingo en Madrid. EFE/ Sergio Pérez
18:00 - 20:00
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Azken eguneratzea

Jaume Ponsarnauren taldeak 119-84 galdu du Real Madrilen aurka, merengeen kantxan. Madrilgo taldeak hasieratik hartu du partidaren agintea, eta bere nagusitasunari eutsi dio azkenera arte. Bilbao Basketek ez du aurkariaren erritmoa eteteko modurik aurkitu. Sergio Llull beteranoak 19 puntu sartu ditu. Hona hemen partidaren laburpena.

Saskibaloia Bilbao Basket

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