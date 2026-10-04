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Darrun Hilliard ha forzado la prórroga en el partido Leyma Coruña vs. Surne Bilbao con este triple en el último segundo

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Hilliarden hirukoa
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Darrun Hilliarden hirukoa Leyma Coruña vs Surne Bilbao partidan luzapena behartzeko
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

Con 91-88 en el marcador y dos segundos y una décima por jugarse, Harald Frey ha sacado de banda, para Darrun Hilliard, que, ante tres rivales, se ha elevado para buscar el triple; el jugador del Surne Bilbao ha logrado la canasta de forma espectacular, y el encuentro se ha ido a la prórroga. 

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