Endesa Liga
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UCAM Murtziak amaiera eman dio Surne Bilbaoren bolada onari Miribillan (76-84)

Iragarkia
BILBAO, 15/11/2026.- El pívot francés del UCAM Murcia Jean Marc Pansa (d) lucha por un rebote en el partido de Liga Endesa de baloncesto entre el Surne Bilbao Basket y el UCAM Murcia, este domingo en el Bilbao Arena. EFE/ Luis Tejido
18:00 - 20:00
Surne eta Murtziaren arteko partidako Lance. Argazkia: EFE
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Azken eguneratzea

UCAM Murtziak denboraldiko lehen garaipena lortu du etxetik kanpo, eta Surne Bilbaoren bolada ona eten du Miribillan 76-84 irabazita. Michael Forresten jardun bikainak Surne gris baten erreakzio-saiakerak itzali ditu.

Saskibaloia Bilbao Basket ACB Endesa Liga

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