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UCAM Murtziak amaiera eman dio Surne Bilbaoren bolada onari Miribillan (76-84)
UCAM Murtziak denboraldiko lehen garaipena lortu du etxetik kanpo, eta Surne Bilbaoren bolada ona eten du Miribillan 76-84 irabazita. Michael Forresten jardun bikainak Surne gris baten erreakzio-saiakerak itzali ditu.
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