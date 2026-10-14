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Surne Bilbaok bere eskarmentua probestu du Europan bigarren garaipena lortzeko (97-86)

Krampelj eta Hlinason eskarmentu handiko jokalarien energia, eta Normantas eta Petraseken babesan une garrantzitsuenetan nahikoa izan dira Slavia borrokalaria gainditzeko.

BILBAO, 14/10/2026.- El base del Slavia Ronaldo Segu (c) juega un balón ante Adam Somogyi (i), del Bilbao Basket, durante el partido de la Liga de Campeones de baloncesto que Bilbao Basket y Slavia Praga disputan este miércoles en Bilbao. EFE/Miguel Toña
Argazkia: EFE
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Azken eguneratzea

Surne Bilbaok bere bigarren garaipena lortu du Txapeldunen Ligan, Slavia Praga 97-86 mendean hartuta. Etxekoek euren eskarmentua baliatu dute garaipena lortzeko. Bilbotarrak Alba Berlinekin berdinduta daude multzoaren buruan.

Krampeljen (19 puntu) eta Hlinasonen (17 puntu eta 6 errebote) energia, eta Normantasek (14) eta Petrasekek (12) une garrantzitsuenetan emandako laguntza, nahikoa izan dira Slavia gainditzeko. Kanpotarren jokalaririk onena Jaromir Bohacik (17 puntu eta 4 errebote) izan da.

Lehen laurdena

Bastien Vautier partidatik at utzita, Surne ezin hobeto kantxaratu da markagailuan lehen abantaila garrantzitsua hartzeko (16-6, m.5). Darlingek kanpotik asmatu du, eta Hustak pibot gazteak lan ona egin du.

Etxekoek aullia etengabe mugituta ezarri dute euren erritmoa, Ponsarnauk aurreratu zuen bezala. Ponsarnauk minutuak eman dizkie hamabi jokalariei lehen laurdenean. Slavia, bere aldetik, bizkaitarrei eutsi die Rylich eta McCollumi esker.

Bigarren laurdena

Bigarren laurdenean, norgehiagokak erritmoa galdu du, eta bi taldeak ez dira ondo aritu. Surnek ez du asmatu taulapeko bere nagusitasun fisikoa aprobetxatzen abantaila handitzeko, eta markagailua bi eta zazpi puntu arteko tartean mugitu da atsedenaldira iritsi arte, 42-35eko emaitzarekin, Fontek hiruko bat sartu ondoren.

Hirugarren laurdena

Bilbotarrak aldageletatik hotz atera dira, eta txekiarrek aprobetxatu dute puntu bakarrera jartzeko (48-47, 24. min). Abisuak Ponsarnauren taldea aktibatu du, eta Krampeljen eskutik martxa bat gehiago jarri dute bilbotarrek, berriro ere aldea areagotzeko (58-49).

Azken laurdena

Petrasek, azken laurdenaren erdian, Slaviaren (73-67, 35. min) beste susperraldi bat itzali du, amaiera bideratu duten bost puntu jarraian sartuta. Hala ere, Pragako taldeak lau puntura hurbiltzeko aukerak izan ditu minutu baten faltan, baina ezin izan ditu aprobetxatu.

Krampeljen saskiraketa batek 50 segundoren faltan bilbotarren garaipena ziurtatu du.

Saskibaloia Bilbao Basket Jaume Ponsarnau

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