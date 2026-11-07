Endesa Liga
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Surne Bilbaok galdu egin du Gironan (92-87)

Iragarkia
GIRONA, 07/11/2026.- Mac McClung (i), del Basquet Girona, lucha con Nate Darling, del Bilbao Basket, durante el partido de Liga Endesa que se juega este sábado en el pabellón de Fontajau. EFE/David Borrat.
18:00 - 20:00
Girona vs. Surne Bilbao. Argazkia: EFE
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Azken eguneratzea

Surne Bilbaok porrota jaso du FIATC Gironaren aurka (92-87), sailkapeneko erdi-goiko postuetan aurkari zuzena den taldearen aurka. Jaume Ponsarnauren taldeak bi garaipeneko dinamikari amaiera eman dio Endesa Ligan, nahiz eta Darrun Hilliardek (24) eta Nate Darllllingek (21) partida ona jokatu.

Saskibaloia Bilbao Basket ACB Endesa Liga

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