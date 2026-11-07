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Surne Bilbaok galdu egin du Gironan (92-87)
Surne Bilbaok porrota jaso du FIATC Gironaren aurka (92-87), sailkapeneko erdi-goiko postuetan aurkari zuzena den taldearen aurka. Jaume Ponsarnauren taldeak bi garaipeneko dinamikari amaiera eman dio Endesa Ligan, nahiz eta Darrun Hilliardek (24) eta Nate Darllllingek (21) partida ona jokatu.
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