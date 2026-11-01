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Surne Bilbaok Joventut menderatu du Darrun Hilliarden gidaritzapean (78-81)
Surne Bilbao Basket irabazle atera da gaur Badalonan, Asisa Joventut 78-81 menderatuta, azken jokaldira arte erabaki ez den norgehiagokan. Darrun Hilliardek 17 puntu, 3 errebote eta 3 asistentzia lortu ditu. Hirugarren laurdenean, Bilboko taldeak 29 puntu sartu ditu, eta funtsezkoak izan dira Endesa Ligako laugarren garaipena lortzeko.
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