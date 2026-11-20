Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.
Ponsarnau: “Murtziaren orrialdea pasatu eta derbiarena zabaldu behar dugu, oso motibagarria"
Jaume Ponsarnau Surne Bilbaoko entrenatzaileak aurreko jardunaldian Miribillan UCAM Murtziaren aurka jasotako porrotaz "ikasi eta orrialdea pasatzeko" beharra azpimarratu du, eta Kosner Baskoniaren kontrako "euskal derbiaren orria" zabaltzeko beharra azpimarratu du.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Manex Ansorregi, Bilbao Basket: “Ametsa neure kabuz betetzea lortu dut”
ZUZENEAN
Duela min.
UCAM Murtziak amaiera eman dio Surne Bilbaoren bolada onari, Miribillan (76-84)
ZUZENEAN
Duela min.
Surne Bilbaok lidergoa berreskuratu du, Alba Berlini irabazita (83-75)
ZUZENEAN
Duela min.
Surne Bilbaok galdu egin du Gironan (92-87)
ZUZENEAN
Duela min.
Surne Bilbaok Joventut menderatu du Darrun Hilliarden gidaritzapean (78-81)
ZUZENEAN
Duela min.
Surne Bilbaok ezin izan du markagailua irauli eta ihes egin dio garaipenak Berlinen (103-100)
ZUZENEAN
Duela min.
Surne Bilbaok hirugarren garaipena lortu du Endesa Ligan (88-76)
ZUZENEAN
Duela min.
Surne Bilbaok kolpe gogorra jaso du Madrilen (119-84)
ZUZENEAN
Duela min.
Surne Bilbaok bere eskarmentua probestu du Europan bigarren garaipena lortzeko (97-86)
Gehiago ikusi