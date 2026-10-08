AURKEZPENA

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Kosner Baskoniak Marcio Santos pibota aurkeztu du

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18:00 - 20:00

Márcio Santos bere aurkezpen ofizialean. Argazkia: Baskonia

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Paolo Galbiatiren taldeko jokalari berriak, bere lehen bi partidetan, 10,5 puntu sartu eta bost errebote hartu ditu, batez beste.

Saskibaloia Paolo Galbiati Euroliga ACB Endesa Liga Saski Baskonia

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