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Kosner Baskoniak Marcio Santos pibota aurkeztu du
Paolo Galbiatiren taldeko jokalari berriak, bere lehen bi partidetan, 10,5 puntu sartu eta bost errebote hartu ditu, batez beste.
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