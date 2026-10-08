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El Kosner Baskonia presenta al pívot Márcio Santos: “Aporto energía, ese estilo brasileño de sonreír en cada cosa que hacemos”

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18:00 - 20:00

Márcio Santos en su presentación oficial. Imagen: Baskonia

Euskaraz irakurri: Kosner Baskoniak Marcio Santos pibota aurkeztu du
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El nuevo jugador del equipo de Paolo Galbiati, en sus dos primeros partidos, ha promediado 10,5 puntos y cinco rebotes. 

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