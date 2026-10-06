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Chris Duarte: “Asko sufritu dugu denboraldiaurretik hona; denok nahi ditugu partidak irabazi”
Kosner Baskoniak Beskitas hartuko du ostiralean, Buesa Arenan. Liga hasiera zaila eduki dute gasteiztarren, baina, orain, bi partida garaipen lortu dituzte jarraian. Chris Duartek azpimarratu duenez, "gosea dago" aldagelan, eta bolada honi jarraipena ematea espero du. (Bideoa gazteleraz)
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