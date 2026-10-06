BASKONIA
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Chris Duarte: “Asko sufritu dugu denboraldiaurretik hona; denok nahi ditugu partidak irabazi”

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18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Kosner Baskoniak Beskitas hartuko du ostiralean, Buesa Arenan. Liga hasiera zaila eduki dute gasteiztarren, baina, orain, bi partida garaipen lortu dituzte jarraian. Chris Duartek azpimarratu duenez, "gosea dago" aldagelan, eta bolada honi jarraipena ematea espero du. (Bideoa gazteleraz)

Saskibaloia Saski Baskonia Euroliga

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