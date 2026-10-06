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Chris Duarte: “Hemos sufrido mucho desde la pretemporada; todos queremos ganar partidos”
Este viernes Kosner Baskonia recibe al Beskitas en el Buesa Arena. Los gasteiztarras han tenido un inicio de liga complicado, pero ya llevan dos victorias seguidas. Chris Duarte ha resaltado que “sí, hay hambre” en el vestuario, y esperan darle continuidad a esta racha.
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