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Chris Duarte: “Hemos sufrido mucho desde la pretemporada; todos queremos ganar partidos”

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Chris Duarte: “Asko sufritu dugu denboraldiaurretik hona; denok nahi ditugu partidak irabazi”
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Última actualización

Este viernes Kosner Baskonia recibe al Beskitas en el Buesa Arena. Los gasteiztarras han tenido un inicio de liga complicado, pero ya llevan dos victorias seguidas. Chris Duarte ha resaltado que “sí, hay hambre” en el vestuario, y esperan darle continuidad a esta racha.

Baloncesto Saski Baskonia Euroliga

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