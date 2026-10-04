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Baskonia nagusitasun handiz gailendu zaio Gironari (118-78)
Kosner Baskoniak erakustaldia emanda irabazi dio Fiact Gironari (118-78), Buesa Arenan, Endesa Ligako bigarren jardunaldian, eta Paolo Galbiatiren taldeak erakutsi du hobera egiten ari dela.
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