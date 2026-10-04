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Baskonia nagusitasun handiz gailendu zaio Gironari (118-78)

Iragarkia
Vitoria, 04/10/2026.- Jugadores de Girona y Baskonia disputan un rebote durante el encuentro de la fase regular de la Liga Endesa que disputan este domingo en el Fernando Buesa Arena de Vitoria. EFE / ADRIAN RUIZ HIERRO
18:00 - 20:00
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Azken eguneratzea

Kosner Baskoniak erakustaldia emanda irabazi dio Fiact Gironari (118-78), Buesa Arenan, Endesa Ligako bigarren jardunaldian, eta Paolo Galbiatiren taldeak erakutsi du hobera egiten ari dela.  

ACB Endesa Liga Saski Baskonia

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