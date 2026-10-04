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El Baskonia arrolla al Girona (118-78)

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Vitoria, 04/10/2026.- Jugadores de Girona y Baskonia disputan un rebote durante el encuentro de la fase regular de la Liga Endesa que disputan este domingo en el Fernando Buesa Arena de Vitoria. EFE / ADRIAN RUIZ HIERRO
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Baskonia nagusitasun handiz gailendu zaio Gironari (118-78)
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Última actualización

El Kosner Baskonia arrolló este domingo al Fiatc Girona (118-78) en un choque en el que estuvo cargado de acierto y que sirvió para confirmar la mejoría del conjunto de Paolo Galbiati en la segunda jornada de la Liga Endesa.

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