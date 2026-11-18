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Ainhoa Lopez, Kutxabank Araskiren jokalari berria: “Bizi-bizi jokatzen dut, dena ematea da nire ezaugarrietakoa”
Gasteizko taldeak fitxatu duen jokalariaren iritziz, LF Endesa Ligako sailkapeneko postu arriskutsuak atzera uzteko bidea da “hurrengo partidan pentsatzea, eta gero hurrengoan, harago pentsatu gabe”.
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