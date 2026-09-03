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Kutxabank Araskik Aleksandra Stanacev eta Kristina Racovic aurkeztu ditu

Iragarkia
Aleksandra Stanacev eta Kristina Racovic
18:00 - 20:00
Aleksandra Stanacev eta Kristina Racovic Kutxabank araskiren aurkezpen ofizialean.
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Azken eguneratzea

Kutxabank Araskik bi jokalari aurkeztu ditu: Aleksandra Stanacev joko-antolatzailea eta Kristina Racovic hegal-pibota. Endesa ligan jokatutakoak dira Serbiako eta Montenegroko jokalariak.

Aleksandra Stanacev, Kutxabank Araskiren fitxaketa berria
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Araski AES Saskibaloia Emakume kirolariak Emakumezkoen Endesa Liga

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