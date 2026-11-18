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Ainhoa López, tras fichar por el Kutxabank Araski: “Me caracterizo por la intensidad, por darlo todo”
A juicio de la nueva jugadora del equipo vitoriano, la forma de salir de los puestos peligrosos de la clasificación de la Liga LF Endesa es “pensar en el siguiente partido, y luego en el siguiente, sin pensar más allá”.
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