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Montse Brotons eta Kristina Higgins, denboraldi berrirako prest, Kutxabank Araskirekin

Iragarkia
Montse Brotons eta Kristina Higgy, Kutxabank Araskiko jokalariak
18:00 - 20:00
Montse Brotons eta Kristina Higgins, Kutxabank Araskiko jokalariak
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Brotonsek Gasteizko klubean jarraituko du; Higginsek, berriz, aurten egin dut bat taldearekin.

Araski AES

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