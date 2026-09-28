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Kutxabank Araskik Lahtinen eta Dudasova aurkeztu ditu
Kutxabank Araskik Lotta-Maj Lahtinen eta Nikola Dudasova aurkeztu ditu gaur eguerdian. Bi jokalariak oso garrantzitsuak izango dira asteburu honetan Ferrolen ekingo dioten sasoiari begira. (Bideoa, gazteleraz)
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