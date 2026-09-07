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Araskik Julieta Mungo eta Mireia Sanz aurkeztu ditu

Iragarkia
Julieta Mungo y Mireia Sanz
18:00 - 20:00

Julieta Mungo eta Mireia Sanz Araskirekin egindako aurkezpenean.

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Azken eguneratzea

Araskik berebi fitxaketa berriak aurkeztu ditu: Julieta Mungo eta Mireia Sanz. Mungo Ardoitik heldu da Gasteizera eta denboraldi baterako sinatu du. Sanz, bere aldetik, 19 urteko eta etorkizun handiko jokalaria da eta 2028ra arte sinatu du. (Bideoa, gazteleraz)

Araski AES Saskibaloia Emakumezkoen Endesa Liga

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