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Kutxabank Araskik taldea aurkeztu du Gasteizen

Iragarkia
presentacion-Kutxabank-Araski-Vitoria
18:00 - 20:00
Kutxabank Araskiren aurkezpena, Andre Maria Zuriaren Plazan.
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Azken eguneratzea

Kutxabank Araskik Gasteizko Andre Maria Zuriaren Plazan aurkeztu du denboraldi honetako taldea. Zazpi fitxaketa berri egin ditu klubak: Aleksandra Stanacev, Laura Piera, Nikola Dudasova, Julieta Mungo, Kristina Higgins eta Kristina Rakovic. Igandean ekingo diote Endesa Ligari Baxi Ferrolen aurka.

Araski AES Saskibaloia Emakume kirolariak Emakumezkoen Endesa Liga

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