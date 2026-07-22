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Aleksandra Stanacev, Kutxabank Araskiren fitxaketa berria

Jokalari serbiarra Movistar Estudiantes taldetik dator Gasteizera.

Aleksandra Stanacev, Araskiko jokalaria
Aleksandra Stanacev, Kutxabank Araskiko jokalari berria
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Kutxabank Araskik Aleksandra Stanacev fitxatu du datorren denboraldirako.

Hala, joko-antolatzaile serbiarrak bat egingo du Gasteizko taldearekin, Endesa Ligako hamaikagarren denboraldiari jarraian ekiteko. 

1994an Kikindan (Serbia) jaioa, Stanacev Movistar Estudiantesetik dator. Esperientzia handia du, aurretik honako talde hauetan jokatu duelako: CB Conqueron, Cadi La Seun, Embutidos Pajariel Bembimbren, Quesos El Pastor Zamaraten eta Duran Maquinaria Ensinon.

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