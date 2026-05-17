Valentzia Basketek laugarrenez irabazi du Emakumezkoen Endesa Liga

Valentziako taldeak 68-67 garaitu du Casademont Zaragoza, eta laugarren titulua jarraian eskuratu du horrela.

VALENCIA, 17/05/2026.-Jugadoras del Valencia Basket celebran tras el partido que enfrentó al Valencia Basket y al Casademont en Valencia, este domingo. Una canasta de Yvonne Anderson sobre la bocina dio este domingo al Valencia Basket su cuarto título de la Liga Femenina, ganados todos ellos de manera consecutiva, y tumbó a un valiente y luchador Casademont Zaragoza que se quedó a un paso de poder forzar un tercer partido tras haber dominado casi todo el encuentro de la mano de Mariona Ortiz. EFE/ Ana Escobar
Valentziako jokalariak garaipena ospatzen. Argazkia: EFE
AGENTZIAK | KIROLAK EITB

Valentziak Emakumezkoen Endesa Liga irabazi du igande honetan, laugarren urtez jarraian, Roig Arenan Casademont Zaragoza 68-67 menderatuta. Yvonne Anderson eskolta estatubatuarrak azken segundoan lortutako saskiratzeak erabaki du partida.

Ruben Burgosek zuzentzen duen taldeak asko sufritu du partida iraultzeko. Mariona Ortizek abantaila eman dio Zaragozari lehen minutuetan (18-22), eta 3 puntu aurretik zituela joan da atsedenaldira (33-36).

Aldageletatik bueltan, Zaragozak errenta handitzen jarraitu du, eta 10 puntura heldu da hirugarren laurdenean. Awa Fam pibotaren eskutik, baina, etxekoak hurbiltzen joan dira, eta 2 puntu azpitik heldu dira azken laurdenera (51-53).

Helena Omaren saskiratze batek (66-67) etxekoen esku utzi du presioa, eta Andersonek azken segundoan egindako jaurtiketa batekin lortu dute garaipena, laugarren titulua jarraian lortzeko.

Saskibaloia Emakume kirolariak Emakumezkoen Endesa Liga

