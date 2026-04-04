Emakumezkoen Endesa Liga
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Lointek Gernikaren garaipena eta Kutxabank Araskiren eta IDK Euskotrenen porrotak 26. jardunaldian

Bizkaiko taldea izan da puntuak lortu dituen bakarra, eta Araskik jaitsiera postuetan jarraitzen du.

Lointek Gernika

Estudiantes vs Lointek Gernika. Argazkia: @GKesb

author image

I. G. A. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Lointek Gernika Bizkaia izan da Emakumezkoen Endesa Ligako 26. jardunaldian bere partida irabazi duen euskal talde bakarra. IDK Euskotren eta Kutxabank Araski taldeek, berriz, porrot egin dute, eta Arabako taldeak jaitsiera postuetan jarraitzen du.

Araskik lehen laurden oso parekatua jokatu du Zaragozaren aurka (20-18), baina hortik aurrera dena maldan behera joan da. Zaragozak aise bereganatu ditu beste hiru laurdenak, markagailuan 59-84koa jarri eta Gasteizko taldea jaitsiera postuetan uzteko.

Zorte bera izan du IDK Euskotren taldeak ere. Lehen laurdenean, Estepona gainditu du (8-19), baina etxekoak gehiago izan dira hurrengoetan. Gainera, azken laurdenean 21-3ko partzial batek partida erabakita utzi du etxekoen alde (62-53).

Lointek Gernika Bizkaiak, berriz, garaipena lortu du jaitsieratik ihes egiten jarraitzeko. Estudiantesekin oso partida parekatua jokatu du, eta behin baino gehiagotan berdindu du markagailuan, baina bigarren laurdenean lortutako abantailak partida irabazteko balio izan dio (82-85).

Araski AES Saskibaloia Ibaeta Basket Lointek Gernika KESB Emakumezkoen Endesa Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X