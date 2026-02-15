Alt foto
Kutxabank Araskik lehen laurdenean utzi du erabakita IDK Euskotrenen aurkako derbia (76-66)

28-8ko lehen partzialarekin, garaipena etxean geratzea ziurtatu du talde arabarrak.
Kutxabank Araski
Araskiko jokalariak garaipena ospatzen. Argazkia: @Araski
author image

I. G. A. | EITB

Azken eguneratzea

Kutxabank Araskik 76-66 irabazi du igande honetan IDK Euskotrenen aurka jokatutako derbia, Emakumezkoen Endesa Ligako 21. jardunaldian. 28-8ko lehen partzialarekin, talde arabarrak garaipena etxean geratzea ziurtatu du.

Etxekoek ahalik eta ondoen hasi dute derbia, aldeko 12-0eko partzialarekin. Gipuzkoako taldea ez zebilen eroso kantxan, eta Araskik 9-0eko beste partzial bat atera du alde. Horrela, lehen laurdena 28-8 amaitu da, Dembele eta Lahtinenen jokoa nabarmenduz.

Bigarren laurdenean IDK-k erreakzionatzen jakin du eta pilak jarri ditu. Oraingoan, jokoa bisitarien alde atera den saskiratze trukea izan da, aldea zertxobait murriztea lortu baitute (46-32).

Atsedenaldiaren ostean, jokoan berdintasuna mantendu da, Gipuzkoako taldeak asmatze gehixeagorekin, nahiz eta oso txikia izan. Markagailuan hurbiltzen joan dira, baina etxekoek erritmoari eutsi diote garaipena 76-66 lortzeko eta jaitsieratik irteteko.

Zaragoza vs Lointek Gernika (85-63)

Zaragoza-Lointek Gernika

Bestalde, Lointek Gernika Bizkaiak laugarren porrota jarraian jaso du Zaragozan 85-63 galduta. Bizkaiko taldea ez da aurkari izan Zaragozarentzat, eta jaitsiera postuetara jaitsi da.

Araski AES Ibaeta Basket Emakume kirolariak Emakumezkoen Endesa Liga Euskal Derbia Saskibaloia

