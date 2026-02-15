Kutxabank Araskik lehen laurdenean utzi du erabakita IDK Euskotrenen aurkako derbia (76-66)
Kutxabank Araskik 76-66 irabazi du igande honetan IDK Euskotrenen aurka jokatutako derbia, Emakumezkoen Endesa Ligako 21. jardunaldian. 28-8ko lehen partzialarekin, talde arabarrak garaipena etxean geratzea ziurtatu du.
Etxekoek ahalik eta ondoen hasi dute derbia, aldeko 12-0eko partzialarekin. Gipuzkoako taldea ez zebilen eroso kantxan, eta Araskik 9-0eko beste partzial bat atera du alde. Horrela, lehen laurdena 28-8 amaitu da, Dembele eta Lahtinenen jokoa nabarmenduz.
Bigarren laurdenean IDK-k erreakzionatzen jakin du eta pilak jarri ditu. Oraingoan, jokoa bisitarien alde atera den saskiratze trukea izan da, aldea zertxobait murriztea lortu baitute (46-32).
Atsedenaldiaren ostean, jokoan berdintasuna mantendu da, Gipuzkoako taldeak asmatze gehixeagorekin, nahiz eta oso txikia izan. Markagailuan hurbiltzen joan dira, baina etxekoek erritmoari eutsi diote garaipena 76-66 lortzeko eta jaitsieratik irteteko.
Zaragoza vs Lointek Gernika (85-63)
Bestalde, Lointek Gernika Bizkaiak laugarren porrota jarraian jaso du Zaragozan 85-63 galduta. Bizkaiko taldea ez da aurkari izan Zaragozarentzat, eta jaitsiera postuetara jaitsi da.
