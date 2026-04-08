Lointek Gernikak IDK Euskotren menderatu du Gascan, derbian, luzapenean (72-73)

Hala, Lucas Fernandezen taldeak Endesa Ligan jarraitzeko aurrerapauso ia erabakigarria eman du; Azu Muguruzaren taldeak, ordea, ezin izan du play-offeko postuetara gerturatu. Gainera, Araskik balio handiko garaipena eskuratu du Perfumerias Avenidaren kantxan (68-72).

IDK-Lointek derbia

Gascan jokatutako derbiko bi irudi. Argazkiak: IDK Euskotren eta Lointek Gernika Bizkaia.

J. E. R. | KIROLAK EITB

Lointek Gernika Bizkaiak IDK Euskotren menderatu du, 72-73, luzapenean, 2025-2026 denboraldiko Endesa Ligako hogeita zazpigarren jardunaldiko euskal derbian, Gascan, Donostian, asteazkenean. Gainera, Araskik balio handiko garaipena eskuratu du Perfumerias Avenidaren kantxan (68-72).

Testuinguru horretan, Donostian, Lointek Gernikak garaipena eskuratu du, IDK Euskotrenen aurkako derbian, eta, hortaz, oso gertu du mailari eusteko helburua; izan ere, hiru jardunaldi gelditzen direnean, Lointek Gernikak hamar partida irabazita ditu, eta ia-ia poltsikoratuta du helburu hori. IDK Euskotrenen asmoa zen irabaztea play-offetan izateko lehia estutzeko, baina, derbia galduta, hamaika neurketa irabazita gelditu da, eta sailkapeneko hamargarren postuan dago, alegia, Bizkaiko taldea baino postu bat gorago.

Oso parean ibili dira bi taldeak norgehiagokan, ia partida osoan, eta azkenean luzapenean erabaki da lehia. Atsedenaldian, IDK Euskotrenek puntu bateko abantaila zuen, 40-39; hori bai, alde handiak izan ditu lehen zatian, hamalau puntukoa ere bigarren laurdenean, 34-20koan. Bigarren zatian, Lointek Gernika, minutu batzuetan, aurretik izan da, lau puntuz ere (52-56). Berrogei minutuak bukatuta, 64-64ko emaitza islatzen zuen markagailuak, eta luzapena izan da.

Luzapenean, Lointek Gernikak IDK Euskotrenek baino gehiago asmatu du, eta garaipena eskuratu. Yvonne Ejimek, 19 puntu sartuta, derbiko saskiratzailerik onena izan da, eta Emily Bessoirrek, 15 puntu eginda, Lointek Gernikan punturik gehien lortu dituen jokalaria izan da, Gascan. 

Araskik Perfumerias Avenidaren kantxan irabazi du

Kutxabank Araskiri dagokionez, Made Urietaren taldeak meritu eta balio handiko garaipena lortu du Perfumerias Avenidaren etxean, 68-72 gailenduta. Garaipen hori eskuratuta, Araskik gertuago ditu sailkapenean aurretik dauden aurkariak, eta mailari eusteko lehia are gehiago estutu du. 

Emakume kirolariak Lointek Gernika KESB Araski AES Ibaeta Basket Saskibaloia Emakumezkoen Endesa Liga

