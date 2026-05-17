Dario Gomez izango da Artolaren aurkaria finalean, finalaurrekoan Larrazabal aise gaindituta (22-8)

Baikoko pilotaria aurkaria baino askoz gehiago izan da, eta bere abiadurari esker gailendu zaio Larrazabali.
Dario Gomez datorren maiatzaren 31ko Buruz Buruko finalean izango da. Irudia: EITB.

Dario Gomez pilotari errioxarrak Buruz Buruko Txapelketako finalerako txartela lortu du Iker Larrazabal arabarrari 22-8 irabazita.

Errioxako zaleak maila gorenean lehiatzen den erreferente baten zain dira aspalditik, eta Zabalak azken urteetan aurrerapausoak eman dituen arren, Dario izan da azken urteetan horretarako hautagaitza sendoa aurkeztu duena. 72 urte pasa dira Errioxako jokalari batek Buruz Buruko finala azkenengoz jokatu zuenetik.

Errioxarrak nekez ahaztuko duen eguna bizi izan du, leporaino beteta  izan den Adarraga frontoian.

Gertatutakoak ezustean harrapatu ditu zaleak. Larrazabalek ere ezin zuten horrelakorik sumatu partida sakearekin hasi eta pilotari abiadura eman nahi izan zionean. Horri esker, 1-2 aurreratu da hasierako minutuetan.

Baina Dario oso fresko egon da, defentsan ondo eta akatsik egin gabe. Presioa sartu dio Lararzabali, eta arabarrak huts egin du ondorengo hiru erremateetan. Horri esker, 5-2 jarri da aurretik.

Pilotari gorriak bikain hartu du lekua kantxan eta jokoa goitik behera menderatu du. Hasperen batean 11-2koa jarri du markagailuan. Larrazabali ez zaio ezertxo ere atera, eta Dariori, aldiz, dena.

Errioxarrak akatsen bat ere egin du, baina neurketaren joera ez da aldatu (11-3) Ezcarayko jokalariak bereari eutsi dio, arabarraren pilota eta bolea bakoitzari ondo erantzunez. Horrela, 15-3 aurreratu da.

Larrazabalen erreakzio txikia

Iker Larrazabalek erreakzio txiki bat izan du, dejada on bat eegin eta ondorengo tantoetan bere arma onenetako bat, sakea, erabilita. Markagailuan 15-7koa jarri du, emaitza nolabait apainduz. Baina erreakzioak ez du jarraipenik izan eta aldea handitu baino ez du egin Dariok (21-7).

Errioxarraren huts batek 21-8koa jarri du markagailuan, eta bukaerako 22 eta 8koa Larrazabalen huts baten ondorioz iritsi da. Adarragako zaleak pozez zoratzen izan dira harmailean.

Gauzak horrela, Dario Gomezek Buruz Buruko finala jokatuko du, hilaren 31n, Iruñean, Iñaki Artolaren aurka.

Iker Larrazabal Buruz Burukoa Pilota

