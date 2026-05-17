Dario Gomez izango da Artolaren aurkaria finalean, finalaurrekoan Larrazabal aise gaindituta (22-8)
Dario Gomez pilotari errioxarrak Buruz Buruko Txapelketako finalerako txartela lortu du Iker Larrazabal arabarrari 22-8 irabazita.
Errioxako zaleak maila gorenean lehiatzen den erreferente baten zain dira aspalditik, eta Zabalak azken urteetan aurrerapausoak eman dituen arren, Dario izan da azken urteetan horretarako hautagaitza sendoa aurkeztu duena. 72 urte pasa dira Errioxako jokalari batek Buruz Buruko finala azkenengoz jokatu zuenetik.
Errioxarrak nekez ahaztuko duen eguna bizi izan du, leporaino beteta izan den Adarraga frontoian.
Gertatutakoak ezustean harrapatu ditu zaleak. Larrazabalek ere ezin zuten horrelakorik sumatu partida sakearekin hasi eta pilotari abiadura eman nahi izan zionean. Horri esker, 1-2 aurreratu da hasierako minutuetan.
Baina Dario oso fresko egon da, defentsan ondo eta akatsik egin gabe. Presioa sartu dio Lararzabali, eta arabarrak huts egin du ondorengo hiru erremateetan. Horri esker, 5-2 jarri da aurretik.
Pilotari gorriak bikain hartu du lekua kantxan eta jokoa goitik behera menderatu du. Hasperen batean 11-2koa jarri du markagailuan. Larrazabali ez zaio ezertxo ere atera, eta Dariori, aldiz, dena.
Errioxarrak akatsen bat ere egin du, baina neurketaren joera ez da aldatu (11-3) Ezcarayko jokalariak bereari eutsi dio, arabarraren pilota eta bolea bakoitzari ondo erantzunez. Horrela, 15-3 aurreratu da.
Larrazabalen erreakzio txikia
Iker Larrazabalek erreakzio txiki bat izan du, dejada on bat eegin eta ondorengo tantoetan bere arma onenetako bat, sakea, erabilita. Markagailuan 15-7koa jarri du, emaitza nolabait apainduz. Baina erreakzioak ez du jarraipenik izan eta aldea handitu baino ez du egin Dariok (21-7).
Errioxarraren huts batek 21-8koa jarri du markagailuan, eta bukaerako 22 eta 8koa Larrazabalen huts baten ondorioz iritsi da. Adarragako zaleak pozez zoratzen izan dira harmailean.
Gauzak horrela, Dario Gomezek Buruz Buruko finala jokatuko du, hilaren 31n, Iruñean, Iñaki Artolaren aurka.
2026ko Buruz Buruko Txapelketako sailkapenak, emaitzak eta egutegia
2026ko Buruz Buruko Txapelketa apirilaren 3an hasiko da, eta maiatzaren 31n bukatu. Finala Nafarroa Arenak hartuko du.
Artolak jokatuko du Buruz Buruko finala, Laso nagusitasunez garaituta (22-13)
Iñaki Artolak 22-13 irabazi dio Unai Lasori Buruz Buruko Txapelketako finalerdiko partidan, eta Alegiako pilotariak bigarren urtez jarraian jokatuko du final handia. Artolak hasiera bikaina eman dio neurketari, 16-2 aurretik jarrita, eta Laso 17-10era gerturatu bada ere, sendo eutsi dio bere jokoari, eta garaipen argia eskuratu du horrela.
Muruak eta Amianok jokatuko dute Serie B-ko finala
Ander Muruak eta Unai Amianok jokatuko dute Buruz Buruko Serie B-ko finala. Lehen finalerdian, Murua 12-22 nagusitu zaio Alberdi II.ari. Bigarrenean, aldiz, Amianok gogor jokatu behar izan du Rekalde 22-17 garaitzeko.
Dariok eta Larrazabalek pilota oso biziak aukeratu dituzte, Adarragan igandean jokatuko duten finalerdirako
Pilotari arabarraren iritziz, errioxarra faborito da txapela janzteko; Dariok, baina, nabarmendu du kantxan erakutsi beharko dela hori. Garaipena eskuratzen duenak aurrenekoz jokatuko du Buruz Buruko finala.
Artolak eta Lasok datorren larunbatean, Atanon, jokatuko den finalerdirako pilotak aukeratu dituzte
Bi pilotariak konforme azaldu dira aurkitutako materialarekin. Aurrelari nafarrak bi aste izan ditu larunbateko neurketa prestatzeko; gipuzkoarrak, bost egun besterik ez, baina oso motibatuta iritsiko da igandeko norgehiagokaren ostean.
Artola finalerdietan, garaipen epikoa lortuta
Iñaki Artolak Buruz Buruko finalerdietarako azken txartela lortu du Javi Zabalari 22-16 irabazita. 12 urteren ostean, bizi den artean beti gogoratuko duen eguna bizi izan zuen igandean Alegikoak.
Zabalaren aitak, lur jota dagoen semeari: “Altxa burua, Javier, animatu zaitez"
Javier Zabalak dena alde izan du Buruz Buruko Txapelketako finalerdietan sartzeko baina bere aurkariak, Iñaki Artolak, buelta eman dio partidari eta gipuzkoarrak jokatuko du finalaurrekoa, Lasoren aurka. Zabalak bere botileroa, aita, izan du ondoan babesa eta animoak ematen, baina errioxarra ez da egoerari buelta emateko gai izan.
Artolak partida irauli eta finalerdietarako txartela eskuratu du (22-16)
Buruz Buruko Txapelketako final-laurdenek amaiera ikusgarria izan dute: Iñaki Artola azken unera arte borrokatu da Zabala menderatzeko (22-16). Errioxarrak 17 tanto behar zituen finalerdietara sailkatzeko, baina 16 egin ditu; ondorioz, Artolak eskuratu du finalerdietarako azken txartela.
Larrazabalek finalerdietarako txartela eskuratu du, Peña II.a mendean hartuta (18-22)
Labriten jokatutako norgehiagokan, Iker Larrazabalek finalerdietarako txartela eskuratu du Jon Ander Peña 18-22 menderatuta. Emaitza horri esker, Larrazabal finalerdietan izango da, eta Peña, aldiz, txapelketatik kanpo geratu da, sailkatzeko aukerarik gabe.