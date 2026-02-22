Lointek Gernikak nagusitasunez garaitu du Kutxabank Araski euskal derbian
Lucas Fernandezen taldeak 93-61 mendean hartu du Kutxabank Araski Malosteko kiroldegian jokatu den hogeita bigarren jardunaldiko euskal derbian. IDK Euskotrenek, berriz, garaipen sendoa eskuratu du Cadi La Seuren aurka (42-77).
Lointek Gernika Bizkaia nagusi izan da hasieratik amaierara, eta 93–61 garaitu du Kutxabank Araski Malosten jokatutako euskal derbian.
Lehen laurdenean neurketa parekatua izan da (21–19), bi taldeek intentsitate handiz ekin baitiote partidari. Hala ere, bigarren laurdenean etxekoek erritmoa areagotu dute, kanpoko jaurtiketetan asmatu eta defentsan sendo aritu dira. Atsedenaldirako alde nabarmena irekitzea lortu dute.
Bigarren zatian, Lucas Fernandezen taldeak errebotea kontrolpean izan du, eta kontraerasoan min handia egin du. Araskik une jakin batzuetan erreakzionatzen saiatu bada ere, ez du erritmoari eusterik lortu eta aldeak handitzen joan dira markagailuan.
Talde arabarra ezinean erasoan, defentsan makal eta jaurtiketa libretan asmatu ezinik, partida hautsi egin da (62-40). Gasteizko taldearen susperraldia ez da iritsi, eta hirugarren laurdena 24 puntuko aldearekin amaitu da (69-45).
Gidoiak ez du aldatu, eta Lointek Gernika Bizkaiak nahieran jokatu du azkenekoz. Etxeko taldea nagusi izan da partida osoan zehar, eta horren isla markagailua izan da, 93-61.
Garaipenak arnasa eta konfiantza ematen dion Gernikari sailkapenean; Araskik, berriz, hurrengo jardunaldietan sendotasuna berreskuratu beharko du.
IDK Euskotrenek Cadi La Seu garaitu du (42-77)
IDK Euskotrenek garaipen sendoa eskuratu du Cadi La Seuren kontra (42-77). Donostiako taldeak hasieratik hartu du neurketaren kontrola, erritmo bizia ezarriz eta defentsa sendoa erakutsiz.
Lehen laurdenetik bertatik alde nabarmena ireki du IDKk, eta alde hori handitzen joan da aurrera egin ahala. Talde-lana eta intentsitatea izan dira garaipenaren gako nagusiak: defentsan sendo, errebotean nagusi eta erasoan eraginkor.
